映画『君のクイズ』（5月15日公開）より、中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシが演じるキャラクターPV3種が解禁された。【動画】記事内で紹介しているキャラPV3本原作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した小川哲による同名小説。賞金1000万円を懸けた生放送クイズ番組の決勝戦を舞台に、“0文字解答”の真相を巡る物語が展開する。“クイズ”という身近な題材を扱いながら、「な