ボクシング元世界５階級制覇王者で史上初の３階級４団体統一王者に輝いたテレンス・クロフォード氏（３８）＝米国＝が１４日、東京都内で取材に応じた。２日に東京ドームで開催された４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と元３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の歴史的一戦はリングサイドで生観戦したが、「試合も会場の雰囲気も熱くてよかった。入場から、スポーツマンシップ、試合全て含