好奇心旺盛でイタズラ好きな心晴ちゃん（1歳）の家に、新たに家族となった"モノ"がある。それは、カメラ内蔵のロボット掃除機だ。お部屋の掃除も、ローアングルでの撮影もお手の物である。【映像】ロボ掃除機がとらえた“犬目線”の迫力映像投稿したのは、ゴールデンレトリバーの心晴ちゃん（1歳）の飼い主。カメラ内蔵のロボット掃除機がとらえたカメラ目線の心晴ちゃんの姿をXに投稿した。最初は掃除機の動きにビックリし