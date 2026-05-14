記者会見に臨むホンダの三部敏宏社長＝14日午後、東京都新宿区ホンダが14日発表した2026年3月期連結決算は、純損益が4239億円の赤字だった。赤字転落は1957年の上場以来、初めて。電気自動車（EV）戦略の見直しに伴う巨額の関連損失が響いた。同時に27年3月期の連結業績予想も公表し、純損益が2600億円の黒字に転換するとの見通しを示した。26年3月期の売上高は前期比0.5％増の21兆7966億円だった。EV需要減少を受けた北米での