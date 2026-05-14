放送作家の倉本美津留氏（66）が13日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。愛娘について語った。同番組にはタレント・いとうせいこうとともにゲスト出演。親交のある漫画家・タナカカツキ氏の娘が、ベーシストとして参加するバンド「berry meet」の話題から、倉本氏は「ちなみに僕の娘も、ニューヨークでパンクロックをやってますから」と切り出した。名前を聞かれ「ノン・クラモトっていう