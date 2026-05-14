欧州の投資ファンドEQTによるカカクコムの公開買い付けをめぐり、LINEヤフーが新たな買収案を提示したと発表した。同社の提案に法的拘束力はないとしている。 LINEヤフーは米国投資ファンドのベインキャピタルらとともに7日、カカクコムに対して同社の非公開化を含む買収案を提示していた。同提案は初期的なもので、1株3000円での提案だった。EQTが傘下の買収目的会社を通じて同額での公開買い付けを明らかに