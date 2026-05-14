大相撲夏場所5日目。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをした大森は3連勝です。三段目の豪聖山との一番、右四つから相手が左を巻き替えようとしたところを大森は出し投げをうちます。土俵際まで寄り立てるも豪聖山に残されますが、再びくり出した右下手からの出し投げが決まりました。下手出し投げで勝ち、デビューから土つかずの3連勝です。