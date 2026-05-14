Microsoftは2026年5月13日にデスクトップ版とモバイル版のEdgeのアップデートを発表しました。アップデートにより、Microsoft製AI「Copilot」で現在開いているタブで情報を比較して重要な詳細を表示する機能など、Copilotをタブと連携させて活用する新機能が複数追加されています。New updates to Edge across desktop and mobile - Microsoft Edge Bloghttps://blogs.windows.com/msedgedev/2026/05/13/new-updates-to-edge-acros