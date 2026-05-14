15日から「京セラドーム大阪」で行われる嵐のラストライブ。会場の規模から観客動員数は3日間で、なんと12万人を突破する見通しです。 これだけのファンが全国からやってくるとあって、大阪の街は早くも熱烈な歓迎ムードに！ 多くの人が行き来する新大阪駅では13日、新幹線の改札内に嵐ファン必見の特設コーナーが登場！5人のメンバーカラーにちなんださまざまな“大阪土産”が集めら