元TBSアナウンサーでフリーアナウンサーの吉田明世（38）が、12日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。女性アナウンサーのイメージについて言及した。【写真】「仲良し親子」息子からチューされている吉田明世アナ※3枚目この日のテーマは「女性アナウンサーのリアル」。番組は、街で聞いた女性アナウンサーのイメージについて「見た目がきれいで華やか」「あざとい」などと紹介