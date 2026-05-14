米中首脳会談が先ほど北京で行われ、習近平国家主席は「米中関係の安定は世界の利益につながる」と述べ、トランプ大統領は両国関係が「これまでになく良いものになる」と応じました。中国習近平 国家主席「米中関係の安定は世界の利益につながる」会談の冒頭、習主席はこう述べたうえで、「両国は協力すれば、ともに利益があり、争えば傷つく」と指摘し、「ライバルではなくパートナーとして、新時代における大国の正しい共