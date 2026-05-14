◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１４日、美浦トレセンＧ１に初挑戦のニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｗコースで行った最終追い切りで軽快な動きを見せた。ローズプリンセス（３歳未勝利）を２馬身追走。馬なりのままスムーズに加速して併入に持ち込んで、５ハロン６８秒０―１１秒８をマークした。１週前追い切りで十分な