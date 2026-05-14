テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が１４日に放送され、歌手で俳優の小林旭（８７）が出演。１９６２年に結婚（６４年に離婚）した歌手・美空ひばりさん（享年５２）との秘話を語った。黒柳から「お二人の出会いは？」と尋ねられると「当時、映画のファンが雑誌で人気投票をしていて、ナンバーワンになった年があった。ナンバーワン同士の対談が企画であった」と雑誌の対談がきっかけだったとコメント。以前の