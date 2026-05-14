宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が５月１４日、帰厩後初時計を出した。栗東・ＣＷコースで６ハロン８２秒５―１１秒５を馬なりでマークした。石橋調教師は「速いところに行くとハミをかむ面があったけど、抑え切れていたから問題ない。これからだね」とうなずいた。今年初戦の大阪杯は惜しくも２着。武豊騎手とともに、