高市総理大臣は14日、自身のSNSに投稿し、ペルシャ湾に滞留していた日本関係船舶1隻が、14日にホルムズ海峡を無事通過し、ペルシャ湾外へ退避し、日本へ向けて航行していると明らかにした。船舶には4人の日本人乗組員が乗船しているという。高市総理は、「4月29日の日本関係船舶1隻の通過に続き、今回の通過が実現したことは、邦人保護の観点を含め、改めて前向きな動きと受け止めている」と歓迎の意向を示した。この結果、ペルシ