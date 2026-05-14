フリーアナウンサー神田愛花（45）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。アメリカの人気店でのメンタルの強さを見せたエピソードを語った。この日のテーマは「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」。神田は「アメリカのマイアミに行ったときに、現地の大人気のパンケーキ屋さんに行ったんですよ。混むっていうので開店と同時に入ったんです。1時間たっても、別の後から入ってきた人がパンケーキ