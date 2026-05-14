「ザ・ボーイズ」シーズン5第7話『フランスの男、ある女、マザーズ・ミルクと呼ばれる男』では、人気キャラクターの一人が悲劇的な結末を迎えた。このキャラクターを退場させた決断について、ショーランナーのクリプキが米、米に語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第7話『フランスの男、ある女、マザーズ・ミルクと呼ばれる男』のネタバレが含