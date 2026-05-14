映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したコラボカフェ『「STAR WARS」CAFE : Galactic Diner』が、2026年5月28日より大阪にて、6月4日より東京にて期間限定オープンする。 メニューは、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、2026年で公開10周年を迎える『ロー