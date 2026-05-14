2026年8月22日（土）に日本武道館にて、「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス 2026」が開催されることが決定した。2026年5月14日（木）13:00より、オフィシャル一次先行受付が開始されている。 2025年、大好評のうちに幕を閉じた「マーベル・スタジオ インフィニティ・サーガ コンサート・エクスペリエンス」が、LA・ハリウッド・ボウルでのみ披露さ