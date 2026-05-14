公営住宅に入居するには一定の要件を満たしている必要があります。 その中には収入に関する要件もあるため「貯金が2000万円ある」という人が住んでいることに疑問を感じることもあるかもしれません。 本記事では、公営住宅の収入制限について解説するとともに、資産や貯金が審査基準にあたるケースや収入超過者への対応についてもまとめています。 公営住宅の収入制限とは 公営住宅の入居には収入基