メッツのファン・ソト外野手（２７）が１３日（日本時間１４日）の本拠地タイガース戦で自打球を右足首に受け、途中交代するアクシデントに見舞われた。「３番・ＤＨ」で出場したソトは１点を追う３回一死一、二塁の場面で迎えた第２打席、相手先発・バルデスの変化球をファウルした際の自打球が右足首に直撃。飛び上がって痛みを振り払おうとしたが、痛みに耐えきれず片ヒザをついた。メンドーサ監督とトレーナーが駆け付け、手