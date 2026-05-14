ドジャースの大谷翔平翔平（３１）が?うっかりミス?でボークを取られた。投手専念で登板した１３日（日本時間１４日）の本拠地ジャイアンツ戦の３回二死、アラエスに四球を与えると、大谷はなぜかワインドアップのモーションに。すかさずアラエスが走ったことで二塁に送球したが、ボークを取られてしまった。走者がいればセットポジションのところだが、大谷は走者の存在を忘れていたようで、バツが悪そうに顔をしかめている。