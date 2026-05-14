LE SSERAFIMが、メンバーのより深まったシスターフッドを表現したコンセプトを公開し、グローバルファンに感動を与えた。LE SSERAFIMは5月14日、グループ公式SNSを通じて、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の3つ目のコンセプト「PEONY ROOM」バージョンの写真と映像を公開した。【写真】宮脇咲良、突然のスイムウェア姿「PEONY ROOM」は、5人のメンバーがそれぞれの幼少期の思い出の中へ互いを招き入れ、懐かしい記憶を共有す