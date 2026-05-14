【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の中村倫也が2026年5月14日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。結婚前に、妻で日本テレビアナウンサーの水卜麻美を紹介していたという人物を明かした。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナの交際知っていた美人アナ◆中村倫也、結婚前に水卜麻美アナを紹介していた人物フリーアナウンサーの神田愛花は、“ゴルフ仲間”だという中村について「スコ