女優のキム・ジホがリハビリの様子を公開した。5月12日、キム・ジホはインスタグラムを更新。【写真】「生臭い」キム・ジホが日本の食事を酷評写真には「リハビリを終えて〜気分を上げて〜」という言葉が添えられていた。キム・ジホが公開したのは、帰宅中に車内で撮ったセルフィーだった。続いて、器具を装着してリハビリに励む様子も投稿していた。キム・ジホは2024年に椎間板ヘルニアが悪化したと発表したことがある。（画像＝