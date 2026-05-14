【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの西山茉希が5月13日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「さすがのアレンジ」ヘルシー豆腐ハンバーグ・クラゲ和えなどズラリの食卓◆西山茉希、豆腐ハンバーグを食べ比べ西山は「レンチンとフライパン、お豆腐バーグ食べ比べ」とつづり、豆腐ハンバーグを作る過程や盛り付ける様子などをリール動画にて投稿。「お豆腐たっぷりおろしバ