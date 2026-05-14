歌手兼俳優イ・ヒョヌが、過去の“死亡説”について明かした。去る5月13日、韓国で放送されたSBSパワーFM『2時脱出カルトゥショー』（原題）には、イ・ヒョヌと歌手ZO ZAZZがゲストとして出演した。【関連】悪質すぎる“死亡説”に苦しめられる韓国スターたちこの日、番組パーソナリティのキム・テギュンがイ・ヒョヌに対し、「どれほど人気があれば、死亡説まで広まるのか」と尋ねると、彼は「人気とは関係ない」と口を開いた。（