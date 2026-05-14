【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの青木裕子が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「男の子は喜びますね」ボリューム満点手作りのり弁当◆青木裕子、手作りのり弁を披露青木は「のり弁って食べにくくない？唐揚げおいしく揚がりました」とつづり、Instagramストーリーズを投稿。出来上がった手作り弁当の写真を公開した。お弁当箱に敷き詰めた