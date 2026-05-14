【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの小倉優子が5月13日、自身のInstagramを更新。子ども達に人気のメニューを披露し反響を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「早速真似したい」包丁まな板いらず・10分でできる手料理公開◆小倉優子、子どもに人気のチキンステーキ披露小倉は【10分で完成♥子どもたち爆食チキンステーキ】と題してリール動画を投稿。「ご飯が止まらない、我が家の定番です！忙しい日でもすぐ作れて、