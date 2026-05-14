SHINeeのミンホが、医師も驚く身体数値を叩き出し、話題を呼んでいる。5月13日、ミンホの個人YouTubeチャンネルに一本の動画が公開され、ミンホが身体測定を受ける様子が映し出された。【写真】ミンホ、トライアスロン準備中にバキバキの筋肉公開最近は多忙により運動強度が落ち、身体管理が難しかったと語るミンホだが、測定の結果は183cm・70.4kgという非の打ち所がない数値だった。（画像＝ミンホYouTubeチャンネル）分析結果を