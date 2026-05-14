あきんどスシローは5月15日から、全国の「スシロー」店舗で、「青森産 生サーモン」「青森産 漬け生サーモン」「青森産 炙り生サーモン」を税込110円〜で販売する。そのほか、「本鮪中とろ」（税込120円〜）や「太刀魚焦がし醤油」（税込140円〜）など、お得なメニューを多数取りそろえる。【この記事の全画像(10点)を見る】スシロー「青森産 炙り生サーモン」など■“一度も冷凍していない”青森産生サーモンを提供今回販売する「