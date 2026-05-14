【モデルプレス＝2026/05/14】女優の大島優子が5月14日、都内で開催された手料理サブスク「ツクリオ」事業戦略及び新アンバサダー発表会に出席。夫・林遣都が手作りするという家族お気に入りのメニューを明かした。【写真】大島優子「普段しない」貴重なエプロン姿◆大島優子、夫・林遣都手作りの家族お気に入りメニュー明かす「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せず、そのまま届ける手料理サブスク。アンバ