今はまだスタートラインに立ったに過ぎない。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 13日、3年ぶりに十両復帰を果たした炎鵬（31）が、初日から4連勝。新十両の大花竜を「技あり」のとったりで下した。167センチ、107キロの小兵ながら果敢な相撲で人気を博したものの、2023年5月場所から頚部椎間板ヘルニアなどで7場所連続休場。序ノ口からの出直しを余儀なくされ、今場所は悲願の関取復帰とな