7回無失点に抑えても勝てない──。【もっと読む】巨人FA移籍1年目の開幕直前“決起集会” 由伸からの贈り物13日、巨人の則本昂大（35）が福井で行われた広島戦に今季5度目の先発。中14日のマウンドは、7回99球を投げて無失点の好投。移籍後初勝利の権利を持って降板したものの、直後の八回に2番手の大勢が大盛に同点ソロを浴びて、移籍後初勝利はまたもお預けとなった。楽天からFA加入した今季は、試合前まで4試合に先発