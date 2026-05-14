メジャー球団の編成責任者はこの時期、多忙だ。【もっと読む】阪神・立石正広 3度の故障を招いた根本原因を専門家が指摘好スタートを切ったチームも、そうでない球団も、現有戦力を見極めなければならない。そのうえで日本時間8月4日のトレード期限に向けた動きが、これから活発になるからだ。編成幹部たちが来日してオフに海を渡る可能性のある選手をチェックするのはたいてい8月以降になる。にもかかわらず、編成幹部が来