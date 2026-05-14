【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は次のように強調した。台湾問題は中米関係の中で最も重要な問題である。適切に対処できれば、両国関係は全体的な安定を保つことができる。対処を誤れば、両国は摩擦を生じ、さらには衝突に至り、中米関係全体を非常に危険な状況に追い込むことになる。「台湾独立」と台湾