１４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９０．５５ポイント（０．３４％）高の２６４７８．９９ポイントと続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３．５５ポイント（０．１５％）高の８８８９．９３ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は１８１２億３１５０万香港ドルに拡大している（１３日前場は１４０２億３７１０万香港ドル）。米中首脳会談の期待感が