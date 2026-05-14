アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談が終了したと、中国国営メディアが報じました。会談は予定を45分オーバーし、2時間以上にわたって行われました。日本時間の午前11時半ごろから始まった会談の冒頭、習主席は「両国は協力すればともに利益があり、争えば傷つく」として、安定的な関係を築きたい考えを示しました。これに対し、トランプ大統領は「あなたと共にいられることを光栄に思う。中国とアメリカの