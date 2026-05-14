俳優の大竹しのぶ（68）が、13日放送のNHK AM『大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”』（後9：05）に出演。長男・二千翔（にちか）さんに子供が生まれたことを報告した。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショットリスナーから寄せられた「2人目の孫が生まれた」というメールを紹介する中で、大竹は「私もですね、実は…前から言おうかなって思いながらも、私にも生まれたんですよ…って変な言い方（笑）。