■MLBドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に今季4度目となる投手のみで出場し、7回、105球を投げ、被安打4、奪三振8、四球2、失点0で今季3勝目を挙げた。打線は3回、S.エスピナル（31）が、M.ベッツ（33）の2者連続弾、続く4回にも加点し援護。リリーフ陣も無失点リレーで繋ぎ、完封勝利を収め連敗を4でストップ。大谷は今季全7試合でクオ