◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が7回無失点の好投。打線はサンティアゴ・エスピナル選手やムーキー・ベッツ選手の2者連続本塁打などで得点を挙げ、ジャイアンツに4-0で勝利しました。大谷選手は今季3勝目、チームは連敗を『4』で止めました。先発の大谷選手はこの日、今季4度目の投手専念で登板。初回は四球とヒットで2死1、3塁のピンチを背負いますが、後続を三振