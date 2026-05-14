■MLBドジャースージャイアンツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に今季4度目となる投手のみで出場し、7回、105球を投げ、被安打4、奪三振8、四球2、失点0。今季3勝目の権利を持って降板した。さらに大谷は今季全7試合でクオリティスタート（QS）を達成、メジャートップの防御率0.82をマークする好投となった。打線は3回、S.エスピナル（31）、M.ベッツ（33）の2者連