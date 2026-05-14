１４日午前９時３０分頃、栃木県上三川町の男性（６８）方で「強盗です。家族がバールで殴られた」と１１０番があった。栃木県警によると、男性の妻（６９）と４０歳代の長男、３０歳代の次男の３人が頭や背中を殴られるなどして病院に搬送され、妻は死亡が確認された。長男と次男は頭から出血していたが意識はあるという。捜査関係者によると、複数人が男性方に押し入り、黒っぽい目出し帽をかぶっていた。現場近くで見つかり