高市早苗首相は14日、自身のX（旧ツイッター）で、日本関係の船舶1隻が同日、ホルムズ海峡を通過し、日本に向けて航行していると明らかにした。日本人4人が乗船しているという。ENEOS（エネオス）関連の原油タンカーを指すとみられる。