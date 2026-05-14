プロボクシング史上初となる3階級での4団体統一王者となっていた、元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（38＝米国）が14日、都内で行われた、金融サービス事業などを手がける「abc株式会社」との合弁会社設立の会見に参加した。アジア市場での格闘技エンターテインメント事業展開を目指し、若手格闘家の海外派遣や世界的な選手の招致などを行っていく。アスリート支援も行い、“影響力”のある人気格闘家育成なども掲