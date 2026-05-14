「ランクル」シリーズ4番目の新型車は「コンパクトさ」が武器2026年5月14日、トヨタは新型車「ランドクルーザーFJ」を発売しました。本格四輪駆動車の「ランドクルーザー」シリーズは、1951年の誕生以来、70年以上にわたって「どこへでも行き、生きて帰ってこられること」を使命に進化を続けてきました。【画像】これがトヨタの「新型ランドクルーザー“FJ”」です！ 画像で見る（30枚以上）現在、フラッグシップのステーシ