レトロとモダンの融合ホンダのインドネシアにおける二輪車の生産・販売を担う合弁会社「PTアストラ・ホンダ・モーター」（AHM）が、人気のファッショナブルなプレミアムスクーター「Stylo 160（スタイロ160）」に最新のカラーバリエーションを設定したことを発表しました。今回のアップデートは、レトロなテイストを融合させたモダンクラシックなスクーターとしての個性を一層際立たせるもので、日常使いから週末のツーリング