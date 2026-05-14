STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で、化粧品ブランド「Pureal」TVCM制作記者発表会に登壇した。美容好きで知られる中村がアンバサダーに就任。高い発信力と誠実なイメージから起用された。会見ではお題に沿ってトークを展開し、CMでも登場する「自分を満たす5分間」というキーワードにちなみ、自身が一番満たされた5分間について問われると、中村は「体感5分映画」と回答した