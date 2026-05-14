警視庁14日午前11時25分ごろ、東京都江戸川区松本1丁目にある区立中で「理科の実験中に硫化水素が発生した」と消防に通報があった。警視庁小岩署によると、硫化水素を吸ったとみられる中学2年の男女計5人が体調不良を訴え、うち4人が搬送された。いずれも意識はあるという。当時は硫化水素を発生させる理科の実験中で、約30人が出席していたといい、署が詳しい状況を調べている。現場となった学校はJR新小岩駅から約1.5キロ