俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。影響を受けた先輩について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「阿部サダヲさんって普段はあんまりおしゃべりじゃないんですよね」と話題を振られた中村。「阿部さんはよくわかんないんですよ」と語りだした。「すっごい優しいんですよ、だけど優しく見えない」と説明。「多分照れ屋なのかな？掘っていったらめちゃくちゃ優し